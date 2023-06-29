Açık hava müzesi Ahlat'ta bayram yoğunluğu yaşanıyor

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve bünyesinde barındırdığı tarihi mekanlarla açık hava müzesi konumundaki Bitlis'in Ahlat ilçesi, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

İslam tarihinin en önemli miraslarından Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı; tarihi kümbetler, mağa evler ve Harabeşehir ile Kurban Bayramı'nda da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. "Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" ile "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen ve "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen ziyaretçiler; sanat eseri özelliği taşıyan ve üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazılarla tarihe ışık tutan abidevi mezar taşlarıyla birlikte adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.

Bayram tatilini fırsat bilerek Ankara'dan Ahlat'ı gezmeye gelen Elif İlik, “Çok uzun zamandır burayı merak ediyorduk. Trenden indiğimiz andan itibaren insanlar bize çok yardımcı oldu. Burada doğa, deniz ve tarih üçü bir arada. Buradan da Van turu yaparak, Hakkari'ye gideceğiz. Bence herkes buraları gelip görmeli. Burası gerçekten herkesin yaşayabileceği güzellikte ve güvenlikte bir şehir. Burada olduğumuz için mutluyuz” dedi.

Almanya'dan gelen Jan Martin isimli yabancı turist ise, “ODTÜ'de okuyorum. Şuan Erasmus programındayım. Arkadaşım Yunus Emre ile beraber Doğu Anadolu turu yapıyoruz. Ankara'dan geliyoruz. Bugün Nemrut Krater Gölü'nü gezdik. Gerçekten güzel bir yer. Türk kültürünü tanımaya çalışıyoruz. Gerçekten burayı çok beğendim” ifadelerini kullandı.

Aydın'dan bayram tatili dolayısıyla gezmek için gelen Çağrı Bingöl'de, “Bugün Ahlat'ın mağara evlerini gezdik. Daha sonra ise kümbetleri ve Selçuklu Mezarlığı'nı gezeceğiz. Tabii buraların tarihi olarak adını duyuyorduk ama gelmek nasip olmamıştı. Buralara gelmek isteyen herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel yerler” diye konuştu.