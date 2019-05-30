ADEM kursiyerleri sergi açtı

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından sergi açıldı.

Tatvan Yaşam AVM'de açılan sergide kurs dönemi boyunca yaklaşık 500 kursiyer tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Gerçekleştirilen serginin açılışına katılan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, stantları dolaşarak yapılmış olan ürünler hakkında Tatvan ADEM Proje Koordinatörü Hatice Piral'dan bilgi aldı.

Kurs dönemi boyunca kursiyerler tarafından birbirinden güzel eserlerin üretildiğini ve sergilendiğini söyleyen Arzu Özkan, "Bu güzel eserlerde ve çalışmalarda emeği olan tüm kurs hocalarımızı ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Tatvan ADEM-1 ile ADEM-2 işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında kurulan ve 3 gün boyunca devam edecek olan sergi açılışına Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir'in eşi Havva Erdemir, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman'ın eşi Pınar Karaman, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Geylani'nin eşi Gülsüm Geylani, Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman, kurs hocaları, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.