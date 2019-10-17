Adilcevaz Belediye Meclisinden ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Adilcevaz Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekâtı'na destek için olağanüstü toplandı. Belediye Başkanvekili Cemil Günay başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Barış Pınarı Harekâtı'na destek verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından düzenlenen olağanüstü toplantıda konuşan Belediye Başkanvekili Cemil Günay, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı ülkemizin güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemeye ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik Barış Pınarı Harekâtı'na oybirliği ile meclisimizce destek kararı alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde daha önce yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütlerine büyük darbe vuran silahlı kuvvetlerimizin Barış Pınarı Harekâtı'nda da muzaffer olacağına eminiz. Türkiye güçlü bir ülkedir. Tarih boyunca hiçbir zaman başka ülkelerin ve güçlerin boyunduruğuna girmedi ve bundan sonrada girmeyecektir. Her zaman düşmanın oyunlarını bozmasını bilen büyük Türk milleti, bugünde kendisine karşı sergilenen oyunları bozmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı'nı belediye meclisi olarak destekliyor, ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak birlik ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Barış Pınarın Harekâtı'nın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.