Adilcevaz cevizinden çeşitli ürünler üretiliyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yetişen ve ünü dünyaya yayılan cevizin hasadına başlanırken, üreticiler reçelinden sonra cevizin sabununu ve kolonyasını yapmaya başladı.

Büyüklüğü ve lezzetiyle kaliteli ceviz çeşitleri arasında bulunan Adilcevaz cevizinin hasadına başlanmasıyla birlikte üreticiler yoğun çalışma içerisine girdi. Tane tane ve kilogram olarak ta satılan Adilcevaz cevizi, tatlısında ve ceviz reçelinden sonra sabununu ve kolonyasını yapmaya başladılar. Abdulsamet Göl isimli üretici, Adilcevaz cevizinden 15 senedir reçel ürettiğini söyledi. Yaklaşık 40 gün suda dinlendirerek acısı geçtikten sonra reçelini yapıyoruz. Reçelimizi yurt içi ve yurt dışı ihraç ediyoruz. Çünkü bu cevizin kopyası bile tutmaz” dedi

“Cevizden sabun ve kolonya üretmeye başladım”

Yıllardır ceviz ağacından hediyelik eşya yaptığını ifade eden Süleyman Aldağ isimli üretici, “Daha önce ceviz ağacından hediyelik eşya yapıyordum. Şimdi ise sabun ile kolonyasını yapmaya başladım. Bu nedenle marka olan cevizimiz dalıyla birlikte bize kazanım sağlıyor” dedi.