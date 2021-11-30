Adilcevaz Kalesi'nde aydınlatma çalışması

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Urartular dönemine ait 3 bin yıllık kalede yapılan restorasyonun ardından aydınlatma çalışmalarına başlandı.

Adilcevaz'ın girişindeki tepede bulunan Urartular dönemine ait 3 bin yıllık tarihe sahip olan, Türklerin Anadolu'ya adım atmasıyla birlikte Selçuklular, Harzemşahlar, İlhanlılar, Karakoyunlular ve Safevilerin egemenliği altına girmiş, 1534'te Osmanlı yönetiminde büyük önem kazanan Adilcevaz Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan restorasyonun ardından yapılacak olan aydınlatma çalışmalarıyla birlikte güzel bir görünüme kavuşacak.

Başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Urartular dönemine ait Adilcevaz Kalesi'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, “İlçemiz girişindeki tepede bulunan tarihi Adilcevaz Kalesi'nde anıtlar kurulu ve elektrik enerjisi çalışmalarının tamamlanması ve aydınlatma projesiyle görsel güzelliği ve tarihi alanların, sosyal alan olarak daha aktif kullanımı sağlanacaktır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sahil yolu geçişinde bulunan Adilcevaz Kalesi geceleri güzel bir görünüme kavuşacak. Devam eden restorasyon çalışmalarının ve surların ortaya çıkması ile kalemiz yerli ve yabancı gezginlerin uğrak yeri haline gelecektir” dedi.