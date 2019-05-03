Adilcevaz KYK'dan Türk halk müziği konseri ve rölyef sergisi

Bitlis'in Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğünce, Türk halk müziği konseri ve rölyef tablo sergisi düzenlendi.

Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu tarafından, Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Koro ekibinin güzel performans sergilediği ve Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait eserlerin seslendirildiği konserde, birbirinden güzel ve hareketli parçalarla katılımcılar keyifli dakikalar geçirdi.

Programda görsel sanatlar öğretmeni Kübra Öztaş öncülüğünde yurt öğrencilerinin yaptığı birbirinden güzel 31 adet rölyef tablo çalışması ise davetlilerin beğenisine sunuldu.

Programda konuşan Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, geleneksel hale getirdikleri etkinliğin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini ifade ederek, “Milletimizin devletimize ve kurumumuza emanet ettiği öğrencilerimizle birlikte sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler başta olmak üzere sayısız faaliyetler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kredi Yurtlar Kurumu olarak yaptığımız bu etkinliklerdeki amacımız, öğrencilerimizin kendilerine olan özgüvenlerini sağlamanın yanı sıra devletini ve milletini seven bir nesil inşa etmektir. Türk halk müziği konserinin yanında rölyef tablo çalışmalarını bizlere icra eden ekibimize ve bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.