Adilcevaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il birincisi oldu

Bitlis'in Adilcevaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrenci başarısının yanı sıra devam ve disiplin durumuyla rehberlik çalışmalarında il birincisi oldu.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Kurumsal Dış Değerlendirme Raporunu yayınladı. Raporda okullar üç ana başlık, 329 alt kriter çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Adilcevaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrenci başarısının yanı sıra devam ve disiplin durumu ile rehberlik çalışmalarında il birincisi oldu.

Konu hakkında bilgi veren Adilcevaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zülfikar Saban, “2017-2018 eğitim öğretim yılında Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Müdürlüğü önemli bir çalışmaya imza attı. Türkiye genelindeki bütün meslek liselerini performans değerlendirmesine tabi tuttu. Bu çerçevede okulları denetleyen İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve eğitim müfettişleri, bütün meslek liselerini üç ana başlık ve 329 alt başlıkta değerlendirmeye aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda okulumuz mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrenci başarı, devam ve disiplin durumu ile rehberlik çalışmalarında il birincisi oldu. Başarı ekip işidir, inanma ve inandığını eyleme dökme işidir. Başta idareci arkadaşlarım olmak üzere öğretmen ve personel arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Tuğrul Bey Anadolu Lisesine dönüşen okulumuzda özverili çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Okulumuzun dönüşümünde bize destek olan başta Kaymakamımız Arif Karaman'a, Belediye Başkanımız Necati Gürsoy'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yavuz Beşkardeş'e teşekkür ederiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise, elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Bireylerin çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için günümüzün en temel gerekliliklerindendir. Eğitim, yalnızca evrensel bir insan hakkı değil aynı zamanda ülkelerin gelişimi için temel koşullardan biridir. Eğitimin sürdürülebilir gelişmeye kaynak olabilmesi ve işsizliğin azaltılabilmesi için meslekî eğitim bireylere önemli bir fırsat sağlamaktadır. Küresel gelişmelere uygun olarak planlanmış meslekî ve teknik eğitim programı, insan odaklı kalkınmanın sağlanmasında etkin rol oynamaktadır. Bu kapsamda mesleki eğitim alanında önemli bir başarı yakalayan başta Okul Müdürü Zülfikar Saban olmak üzere okul idareci ve öğretmenlerini kutluyorum. Bu ekibe, dönüşümü gerçekleşen Tuğrul Bey Anadolu Lisesinde de başarılarını devem ettirecekleri konusunda güvenim tamdır” diye konuştu.