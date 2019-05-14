Adilcevaz MYO öğrencilerinden kitap toplama kampanyası

sınıf öğrencileri, “Köy Okullarına Kitap Toplama Kampanyası” düzenledi.

BEÜ Adilcevaz MYO Halka İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencilerinin gerçekleştirmiş oldukları “Köy Okullarına Kitap Toplama Kampanyası” neticesinde toplanan kitaplar ve kırtasiye malzemeleri Adilcevaz MYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Atlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş'in katılımıyla Bahçedere Köyü İlk ve Ortaokulu yönetimine teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adilcevaz MYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Atlı, okuma bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamanın ve yardımlaşma kültürü ile ilgili farkındalık oluşturmanın önemine değinerek, kampanyayı gerçekleştiren Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerine ve Öğretim Görevlisi Erdoğan Uluğ'a teşekkür etti.

Köy okullarındaki öğrencilerle gönül köprüsü kurmak için böyle bir kampanya başlattıklarını belirten Erdoğan Uluğ, amaçlarına ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Kampanyaya bağışta bulunan herkese ve desteklerinden dolayı Adilcevaz MYO Müdürü Atlı ile Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman'a teşekkür eden Uluğ, MYO olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

Program, Adilcevaz MYO öğrencilerinden oluşan koronun gerçekleştirdiği müzik dinletisinin ardından, kampanya kapsamında toplanan kitapların okul yetkililerine teslimi ve dersliklerde bulunan öğrencilere kırtasiye malzemelerinin dağıtılmasıyla tamamlandı.