Adilcevaz Onkoloji Hastanesi C statüsüne yükseldi

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un girişimleri sonucunda Adilcevaz Onkoloji Hastanesi C sınıfına yükseltilerek, doktor sayısı arttırıldı.

Adilcevaz Onkoloji Hastanesi, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un girişimleri ve Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler'in destekleriyle Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından kalite ve verimlilik değerlendirmesi neticesinde D sınıfından bir üst sınıf olan C sınıfına yükseltildi. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, hastane statüsünün yükseltilmesinin ilçe için önemli olduğunu belirterek, "İlçemizde bulunan Onkoloji Hastanesinin daha iyi statüye gelmesi ve doktor sayısının arttırılması için sürekli girişimlerde bulunarak bu işin peşini bırakmadık. Yaptığımız girişimler sonucunda Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar neticesinde hastanemiz D statüsünden C statüsüne yükseltilerek, 6 branşın bulunduğu doktor sayısı ise 14 branşa yükseltilmiştir. Hastanemizde ihtiyaca göre göz doktoru, kulak burun boğaz doktoru, üroloji uzmanı, radyoloji uzmanı, genel cerrah uzmanı, kadın doğum uzmanı, dâhiliye uzmanı, çocuk uzman doktoru, ortopedi, fizik tedavi, acil tıp uzmanı, anestezi ve acil serviste hizmet vermek üzere pratisyenler bulunacaktır. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler'e, AK Parti İlçe Başkanımız Hamdi Tutçu'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "Bugünden itibaren Adilcevaz Onkoloji ve Güroymak Devlet Hastanemiz C grubuna yükseldiğinden dolayı Sağlık Bakanlığımızdan doktor, yardımcı sağlık personeli atamalarında ve tıbbi cihaz alımlarında öncelik tanınacaktır" denildi.