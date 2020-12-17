Adilcevaz'a SGK hizmet bürosu açılacak

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kaymakamlık binası içerisinde SGK hizmet bürosu hizmete açılacak.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un girişimleri neticesinde SGK Bitlis İl Müdürü Sadullah Korkut, Adilcevaz'a gelerek Kaymakam Tunahan Çil ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme kapsamında kaymakamlık binası içerisinde SGK hizmet bürosu açılması kararı alındı.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, vatandaşların SGK ile ilgili işlemlerini artık ilçede yapacağını belirterek, "Halkımızın SGK hizmetlerinden faydalanabilmesi için girişimlerde bulunduk. Bu girişimlerimiz neticesinde SGK Bitlis İl Müdürlüğü tarafından ilçemizdeki kaymakamlık binasına SGK hizmet bürosu açılarak halkımıza hizmet vermeye başlayacak. Bu sayede halkımız bundan sonra SGK ile ilgili işlemlerini artık çevre il ve ilçelere gitmeden buradan yapabilecek. Halkımıza ve esnafımıza büyük kolaylık sağlayacağı bu hizmetin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen milletvekillerimize, siyasilerimize, kaymakamımıza ve il müdürümüze de şükranlarımı sunuyorum” dedi.