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Adilcevaz'da 11 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.


Adilcevaz'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İlçede kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapanırken, ilk ve orta dereceli okullar ise bir gün tatil edildi. Adilcevaz Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.


Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede, belediye ekipleri de vatandaşların mağdur olmaması için ana yolların yanı sıra ara sokakların temizlenmesi için çalışma başlattı. Kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için planlamaları ve gerekli tedbirleri alan Adilcevaz Belediyesi, karın yağmasıyla birlikte ilçe merkezinde don olayına karşı tuzlama çalışmaları da yaptı.


İlçede kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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