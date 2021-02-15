Adilcevaz'da 3 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki tüm köylerde yaklaşık 3 bin öğrenci yüz yüze eğitim öğretime başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar sonrası Adilcevaz'a bağlı tüm köylerde bulunan 24 ilkokul, 16 ortaokul ve 2 anaokulunda 3 bin öğrenci ikinci yarıyılda yüz yüze eğitim öğretime başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ve Şube Müdürü Hasan Keleş, yüz yüze eğitimin başladığı Yukarı Süphan, Aşağı Süphan ve Erik Bağı ilk ve ortaokullarını ziyaret ederek öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, korona virüs hastalığının bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak, “Nihayet köylerimizde yüz yüze eğitime başladık. Yukarı Süphan, Aşağı Süphan ve Erik Bağı ilk ve ortaokullarında öğrenci, öğretmen ve okul idarecileri ile bir araya gelerek yüz yüze eğitim konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Uzaktan canlı ders ile eğitim öğretim gören merkez okullarımızda ise ortaokullarda 8. sınıf, liselerde ise 12. sınıf yüz yüze eğitime başlayacak. İnşallah salgın hastalığının seyrine ve kurallara bağlı olarak diğer ara sınıflar da yüz yüze eğitim öğretime en kısa zamanda başlar. İkinci yarıyılın tüm öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.