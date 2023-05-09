Adilcevaz'da 36 çiftçiye 12 bin 800 kilogram fasulye tohumu dağıtıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 36 çiftçiye yüzde 75 hibeli 12 bin 800 kilogram fasulye tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2019-2023 stratejik planı istikametinde yürüttüğü "Bitlis İli Dane Dane Fasulye Projesi" çerçevesinde yüzde 75 hibeli fasulye tohumunun toprakla buluşturulmak üzere dağıtımı yapıldı. Adilcevaz Tarım ve Orman Müdürlüğünde törenle 36 çiftçiye yüzde 75 hibeli 12 bin 800 kilogram fasulye tohumu dağıtıldı. Ekilmemiş arazilerin ekilmesinin hedeflendiği projeyle, 30 bin dekar alanda ekilecek fasulye ile ilçenin ekonomisine ortalama 240 ila 300 bin TL arası katkı sunulması bekleniyor.

Burhan Karamercan isimli çiftçi, sulu tarımla uğraştıklarını belirterek, “Genelde fasulye ekiyoruz. Bugün devletimizin tanıdığı hibeli destek bizim için büyük bir fırsattır. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.