Adilcevaz'da “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” yeniden başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği öncülüğünde ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları' programı yeniden başlatıldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Adilcevaz Şubesi öncülüğünde, Yürütme Kurulu Başkanlığını 58 ve 59'uncu hükümetlerde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yapmış Prof. Dr. Sami Güçlü'nün yürüttüğü Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı, Tuğrul Bey Anadolu Lisesi ve Adilcevaz Anadolu Lisesinin gönüllü öğrencileri ile Adilcevaz'da yeniden başlatıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda program hakkında bilgilendirme sunumu yapılarak ardından katılım sağlayan öğrencilere kitap hediye edildi.

Burada konuşan Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, “ikir sahibi olmaya, mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyduğumuz gün; gerçek zenginliğin sırrını bulacağız. Ruh dünyamızı zenginleştirmek, kendimizi ve ülkemizi geliştirmek adına Türkçenin, yazar okumalarının, kültürümüzü korumanın ve entelektüel hazları bizlere sağlayacak. Eğitim adına verilecek bütün hizmetlerin ve etkinliklerin destekçisi olacağım ve her daim bu hususlara gereken yardımı ve alâkayı göstereceğim. Böyle bir programı ilçemize kazandıran ve eğitim alanında yaptığı ve yapacağı faaliyetlerden ötürü Türkiye Dil ve Edebiyat Deneği Adilcevaz Şube Başkanı Buğra Turan'a teşekkür ederim” diye konuştu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Adilcevaz Şube Başkanı Buğra Turan ise Türkçeye sahip çıkmanın herkes için yasal zorunluluk olduğunu belirterek, “Türkçemiz fakirleştirilmeden zenginleştirilmelidir. Dil bir milleti meydana getiren unsurların başında gelir. Dil, fertler arasında anlaşmayı sağlayan, milli birliğin esasını ve özünü teşkil eden bir araçtır. Toplumlar millet olmayı bir dile sahip olmakla elde eder ve milli varlıklarını da kendi dilleriyle koruyabilirler. Yabancı dilin istilasından koruyamayan milletler; ne milli bir kültür oluşturabilir ne de oluşmuş milli kültürlerini muhafaza edebilirler. Annelerin, babaların ve eğitim sisteminin en büyük vazifesi çocuklarımıza çok zengin olan Türkçemizi öğretmektir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de insanlar kelimelerle düşünmekte ve kelimelerle konuşmaktadırlar. O bakımdan hem edebiyatımızı zenginleştirmek hem yazılan eserleri okumak, anlamak, hem de Türkiye'yi çağdaş medeniyet seviyesine yükseltmek bizim kayıtsız ve şartsız çok zengin bir Türkçeye sahip olmamızla mümkündür. Bu davaların davası olarak karşımıza çıkar” dedi.

Programa Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Adilcevaz Şube Başkanı Buğra Turan, Adilcevaz Belediye Başkan Vekili Zeynel Nacar, Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, okul müdürleri, rehber öğretmenler, edebiyat öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.