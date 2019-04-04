Adilcevaz'da “Anne Misafirim Olur Musun?” projesi

Bitlis'in Adilcevaz Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulunda yatılı olarak eğitimlerini sürdüren öğrencilerin anneleri, ‘Anne Misafirim Olur Musun?' projesi kapsamında bir günlerini çocukları ile birlikte okulda geçirdi.

Çocuklarının ve okul idaresinin daveti üzerine yaşadıkları köylerden ilçe merkezindeki okula gelen anneler, okulda misafir edildi. Çocuklarıyla okulda hasret gideren anneler, onlarla birlikte yemek yiyerek barındıkları yerleri görme fırsatı buldu. Proje hakkında bilgi veren Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan ‘Anne Misafirim Olur Musun?' projesi kapsamında il genelindeki bütün yatılı bölge okullarında okuyan öğrencilerin anneleriyle buluşturulduğunu söyledi. Beşkardeş, “Bugün Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulunda yatılı okuyan öğrencilerimizi anneleriyle buluşturma faaliyetini gerçekleştirdik. Projemizdeki temel amaç, velilerimizin öğrencilerin eğitim gördükleri okul ortamlarını en iyi şekilde görmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin yatakhanelerini, çamaşırhanelerini, yemekhane kısımlarını, sınıfları, derslikleri ve diğer birimleri ziyaret ederek çocuklarının nasıl bir ortamda eğitim öğretim gördüklerini göstermek amacıyla yürütülen bir projedir. Allah devletimize zarar vermesin. Her türlü imkanları çocuklarımıza sunuyor. Bu sunulan imkanların bir çoğundan velilerimizin haberi yok. Bu proje kapsamında veliler gelip bu ortamı gördüklerinde; ‘çocuklarımız çok güzel ortamda eğitim görmekte. Yaşadıkları, yattıkları ve yemek yedikleri ortamlar nezih şekilde, yedikleri yemekler leziz. Ne kadar şükretsek azdır' söylemlerine şahit olduk. Velilerimizin böyle duygu ve düşüncelerle buradan ayrılmaları bizleri hakikaten fevkalade mutlu etmiştir. Bizde diyoruz ki, çocuklarınız için buradayız. Çocuklarınızdan yana bir endişeniz olmasın, çocuklarınız emin ellerde. Bu imkanları kendilerine sunma noktasında periyodik olarak gruplar halinde etkinliğimiz devam edecektir” dedi.

Yatılı okulda eğitim gören kardeşlerini ziyarete gelen Ertuğrul Yoldaşçı ise, “İki kardeşim bu okulda okuyor. Onların okudukları ortamı ve yattıkları yerleri görmek amacıyla geldik. Çok güzel bir ortam ve eskiye göre gayet düzenli. Çalışma ortamı olsun, etüt odaları olsun, televizyon ortamları olsun hocaların gözetiminde oldukça düzenli. Burada emeği geçen tüm idarecilere ve öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi emniyetli bir şekilde onlara teslim ediyoruz” dedi.

Kızı yatılı eğitim gören Zeynep Çakan isimli veli de, çocuklarının ve okul idaresinin daveti üzerine okula misafir olduklarını ifade ederek, “Çocuklarımızın eğitim gördükleri alanlar güzel, yatak odası ve çarşaflar güzel. Yatakhanelerini her yeri kontrol ettik. Yatakları olsun, oturdukları ortamlar olsun her şeyleri güzel. Biz öğretmenlerinden razıyız. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.