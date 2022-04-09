Adilcevaz'da bir yanda kış bir yanda bahar

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir yandan kara kış bir yandan bahar mevsimi yaşanıyor.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesi'nin Süphan Dağı eteklerindeki Kışkılı köyünde kış mevsimi etkisini sürdürürken yine Aydınlar Beldesi'nin Van Gölü sahillerine yakın bulunan Gülistan Ovası'nda bahar mevsimi yaşanıyor. Çiftçiler Kışkılı köyünde hayvanlarına kar üzerinde beslerken, yeşilliğe bürünen Gülistan Ovası'nda hayvanlar meralarda otluyor. Gülistan Ovası'nda sulu tarım yapan çiftçilerde tarla sürme ve tarlalarını ekime hazırlıyor. Adilcevaz'ın Kışkılı köyünde yaşayan köylülerden Ahmet Yoldaşçı, “Bu sene kış çok çetin geçti. Bu sene 3 kademeli şekilde hayvanlarımıza yem getirdik. Şu an Adilcevaz'da çiftçiler çift sürüyor ekim hazırlığı yapıyor. Ama bizim köyümüzde bugünde he m kar yağdı hem yağmur yağdı. Hala 2 metreye yakın kar var. Bu sene çok zorluklar çektik” dedi.

Hayvanlarını karın üzerinde yemlemeye devam eden köylülerden Nesim Baytar ise bu sene kış ayının uzun sürdüğünü belirterek hayvanlarını doyuracak yem bulmakta zorlandıklarını söyledi. , “Burada hala 2 metre kar var. Gülistan Ovası'nda çiftçiler tarla sürüyor biz hala karın içindeyiz. Hayvanlarımıza verdiğimiz ot ve samanlar bitmek üzere” diye konuştu.

Gülistan Ovası'nda tarlasını sürerek ekime hazırlayan çiftçilerden Ünal Emen'de, “Şu anda Gülistan Ovasında bahar var ama 10 kilometre uzağımızda Süphan Dağı eteklerinde kış devam ediyor. Şuan çiftçiler Gülistan Ovası'nda ekim hazırlığı yapıyor. Koyunlarımızı yeşeren ovada otlatabiliyoruz. Bir yanımız bahar bir yanımız da kış” dedi.