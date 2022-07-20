Adilcevaz'da buğday hasadı başladı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 63 bin 500 dönümlük alanda buğday hasadı başladı.

Buğday hasadı için Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen biçerdöverciler, ilçeye bağlı Aydınlar beldesinde köy muhtarlarıyla fiyat konusunda anlaştıktan sonra Gülistan Ovası'nda iş başı yaptı. Çiftçi Behçet Erçetin, Gülistan Ovası'nın bereketli ve verimli bir bölge olduğunu belirterek, “Bizim en büyük beklentimiz buğdaydır. İnşallah ilçemiz açısından hayırlı olur” dedi.

Çiftçi Hürriyet Erçetin ise biçerdöverlerle buğday hasadına başladıklarını belirterek, “65 bin dönüm arazide Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Biçerdöverci Kerim Şimdi, Mardin'den geldiklerini söyleyerek, “Ekmeğimizin peşindeyiz. Dün biçerciler ve muhtarlar bir araya gelerek fiyat konusunda mutabık kaldık. Şimdi buğday biçmeye devam ediyoruz. Belirli bir sürede işimizi toparlayıp, tekrar geldiğimiz yere geri dönüş yaparız” diye konuştu.