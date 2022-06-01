Adilcevaz'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtımı

Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde yapılan tohum dağıtımında konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selami Savaş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen yüzde 75 hibeli fasulye tohumlarını dar gelirli çiftçilere dağıttıklarını ifade etti.

Hibe fasulye tohumu desteği alan çiftçilerden Coşkun Karayel ise "Bugün burada fasulye tohumu ücretinin yüzde 75'ini devletimiz, yüzde 25'ini ise biz ödüyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.