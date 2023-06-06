Adilcevaz'da kano yarışları yapıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle kano yarışları yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bitlis İl Müdürlüğü tarafından hafta nedeniyle Adilcevaz ilçesinde değişik etkinlikler düzenlendi. İlk olarak çevre temizliğine dikkat çekmek için Adilcevaz Doğu Deniz Derneği dalgıçları tarafından Van Gölü'nde çöp temizliği yapıldı. Etkinlikler çerçevesinde yine Doğu Deniz Derneği üyelerinin yer aldığı kano yarışları düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bitlis İl Müdürü Doğan Yorulmaz, 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası nedeniyle Adilcevaz'da kano yarışmaları düzenlediklerini belirterek, “Etkinliklerimize katılanlara sahil güvenlik ve temizlik araçlarımızın tanıtımı yapılacak. Dalgıçlarımızın Van Gölü'nden çıkardıkları çöplerle birlikte bir farkındalık oluşturarak öğrencilerimizle birlikte güzel bir gün geçirmeyi hedefliyoruz. Depremzedelerimize de motivasyon olsun diye onları burada ağırlıyoruz” diye konuştu.

Düzenlenen kano yarışlarında dereceye girenlere Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bitlis İl Müdürü Doğan Yorulmaz tarafından ödülleri verildi.