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Adilcevaz'da karla mücadele çalışması

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde iki gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.


Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu ilçede, karla mücadele seferberliği başlatıldı. İlçe merkezi başta olmak üzere bütün cadde ve sokakları açan ekipler, topladıkları karları kamyonlara yükleyerek ilçe dışına çıkarıyor.


Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "İki gündür memleketimizde kar yağışı etkili oldu. Ekiplerimiz dün akşamdan itibaren kardan kapanan tüm ana arterleri açtı, bugünde ara yolları açmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Bu kapsamda ilçemizin her tarafında kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm hemşerilerimizden ricam çok mecbur kalmadıkça araçlarıyla dışarı çıkmasınlar. Kar yağışı devam ettiği sürece halkımızın mağdur olmaması için yol temizleme çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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