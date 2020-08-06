Adilcevaz'da korona virüs denetimi başladı

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde korona virüs tedbirlerine yönelik kapsamlı denetimlere başlandı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelge kapsamında, Adilcevaz'da başlatılan denetimlere Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, Komiser Osman Ertan ve kolluk kuvvetleri katıldı. Korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlere katılan yetkililer; iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları ve çay bahçelerinde denetimler yaparak, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra tespit edilen eksikliklerle ilgili uyarılarda bulundu.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçedeki denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade ederek, “İçişleri Bakanlığının korona virüs denetimleri konulu genelgesi kapsamında ilçemiz genelinde denetimlerde bulunarak halkımızı eksiklikler konusunda uyarıp maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmemeleri konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Sağlık Bakanlığımızın son dönemde dikkat çeken uyarıları var. Özellikle son günlerde ülkemiz genelinde vaka sayılarında artış olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle yapılan uyarıları ciddiye almak ve önümüzdeki dönemi de en az sıkıntıyla atlatmak için maske ve mesafe kurallarına insanların uymasında yarar var. İlçemiz genelinde halkımızın genel olarak kurallara riayet ettiklerini görmek bizleri mutlu etti. Daha önceki dönemde alınan kararlara vatandaşlarımız genel anlamda uymuşlardı. İnşallah bu süreçte de alınan kararlar doğrultusunda hemşehrilerimizin de desteğiyle bu sürecide en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum” dedi.