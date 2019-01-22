Adilcevaz'da kubar esrar maddesi ele geçirildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 8 fişek halinde 70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; 21 Ocak 2019 günü şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada 8 fişek halinde 70 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs ise adli mercilere sevk edildi.