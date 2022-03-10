Adilcevaz'da marketlerde fahiş fiyat denetimi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde marketlerde stokçuluğun ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi için denetim gerçekleştirildi.

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı kontrol edilip, başta yağ stoklanmasına yönelik marketlerin raflarında incelemelerde bulunuldu. Ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarının karşılaşıldığı denetimde, haksız fiyat ve fiyat etiketi ve KDV denetimleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla zabıta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri denetimlere katılan Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçedeki marketleri denetleyerek, raflardaki yağ stoklarını, raftaki etiket ile kasa çıkış fiyatlarının birbirine uyup uymadığı ve depolarda yağ saklanıp saklanmadığını inceledi.

Başkan Gürsoy, ekiplerin her gün denetleme yaptıklarını ifade ederek, “İçişleri Bakanlığının talimatı ve vatandaşlarımızın şikâyet ve talepleri doğrultusunda marketlerdeki denetimlerimizi daha da sıklaştırdık. İlçemizde bulunan marketleri fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Stokçuluk yapana, fahiş fiyat uygulayana bir müsamaha göstermeyeceğiz, gerekli cezayı uygulayacağız. Vatandaşımıza haksızlık eden hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Özellikle zincir marketlerin depoları ilçemizde olmadığı için, depoları yakın büyük şehirlerde olduğu için bakamıyoruz, sadece kendi dükkânlarının küçük depolarını kontrol edebiliyoruz. Amacımız bu iş yerlerindeki depolarda tutulan ürünlerin stoklanmasını fahiş fiyat artışını engellemek. Ekiplerimiz aynı zamanda ürünlerin etiket fiyatları ve kasa fiyatlarının yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etmekteler. Bu tür denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.