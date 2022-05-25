Adilcevaz'da mayıs ayında kar sürprizi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 10 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek yerleşim yerlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Süphan Dağı eteklerindeki 2 bin 230 rakımlı Çanakyayla köyünde, haziran ayına sayılı günler kala yağan kar yağışı nedeniyle köylüler şaşkınlık yaşadı. Köylülerden Hamit Akkuş, mayıs ayında ilk defa kar yağışı ile karşılaştıklarını ifade ederek, “Yaz ayını beklerken köyümüze kar yağdı. Haziran ayına yaklaştığımız bugünlerde bölgemizde etkili olan soğuk hava nedeniyle köyümüzde kar yağışı etkili oldu. Yaz ayını beklerken bu kadar yoğun kar yağışının olmasını şaşkınlıkla karşıladık” dedi.