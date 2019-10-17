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Adilcevaz'da okul yararına kermes

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Şehit Muhammed Bozarslan Ortaokulu tarafından yardım kermesi düzenlendi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Şehit Muhammed Bozarslan Ortaokulu tarafından yardım kermesi düzenlendi.


Okul aile birliği ve okul yönetimi işbirliği ile hazırlanan kermeste, yöresel ev yemekleri, pasta, tatlı ve börek çeşitleri satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünler, katılımcıların katkısıyla kısa sürede tükendi.


Okul Müdürü Yunus Saban, kermese gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Öğretmenlerimiz ve velilerimizin organizasyonu ile bugün okulumuzda güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel açıdan kaynaşmayı sağlayan bir faaliyette bulunduk. Düzenlediğimiz kermeste elde ettiğimiz gelirle okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Velilerimiz ile beraber okul yararına açmış olduğumuz kermese gösterilen ilgiden mutluyuz. Kermesimize gerek maddi, gerekse manevi anlamda verdikleri destekten dolayı velilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Kermese, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, İlçe Müftüsü Abdulhekim Öz, Emniyet Müdürü Ercan Ergül, kurum amirleri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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