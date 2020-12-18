İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adilcevaz'da “Okulum Temiz” projesi kapsamında 28 okula belge verildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde “Okulum Temiz” projesi kapsamında gerekli hijyen şartlarını yerine getiren 28 okula temizlik belgesi verildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde “Okulum Temiz” projesi kapsamında gerekli hijyen şartlarını yerine getiren 28 okula temizlik belgesi verildi.


Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı “Okulum Temiz” projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında 27 Temmuz 2020 tarihinde hazırlanan protokole uygun ortam hazırlayan okullara belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş tarafından verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Adilcevaz'da 28 okulun belge almaya hak kazandığını ifade ederek, "İlçemize bağlı okullarımızda Bakanlığımızın ‘Okulum Temiz' projesi kapsamında tüm kurumlarımız başvuru yapmış, denetimi yapılan 28 okulumuz bu belgeyi almayı hak kazanmıştır. Bizler kurum olarak okullarımızın daha temiz ve hijyen bir ortamda öğrencilerimizin eğitim görmesi için temizlik malzemeleri katkısı sunduk. Bu sayede okul müdürlerimizin de özverili çalışmaları ile temiz mekânlar oluşturuldu. Bu konuda emek sarf eden okul idarecilerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.