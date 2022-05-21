İhlas Haber Ajansı

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Adilcevaz'da şiddetli fırtına ve soğuk hava ekili alanlara zarar verdi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan fırtına ve soğuk hava, ekili alanlara zarar verdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan fırtına ve soğuk hava, ekili alanlara zarar verdi.


Adilcevaz ilçesinin Süphan Dağı ve Van Gölü arasında bulunan Gülistan Ovası'nda çiftçiler tarafından ekilen binlerce dönüm şeker pancarı ve ayçiçeği tarlaları, şiddetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle zarar gördü. Şiddetli rüzgâr ayrıca ağaçların dallarının kırılmasına da neden oldu.


Şiddetli fırtınada ekili arazileri zarar gören çiftçilerden Muhammed Mustafa Arsan, “Şahsıma ait 300 dünüm şeker pancarı, fırtınadan dolayı yerle bir olmuş durumda. Bu konuda devletimizin bize el atmasını bekliyoruz. Zararımız bayağı büyük” dedi.


Ünal Emen isimli vatandaş ise bahçesinde kırılmayan ağaç kalmadığını belirterek, “Çiftçilerimiz çok zor durumda” diye konuştu.

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