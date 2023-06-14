Adilcevaz'da ‘Teknede Kitap Okuyoruz' etkinliği

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ‘Teknede Kitap Okuyoruz' etkinliği düzenlendi.

Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hedefleniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kazanmaları için farklı bir yöntem denediklerini söyledi. Beşkardeş, “Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, iletişim ve sosyal becerilerini arttırarak, kendilerini daha iyi ifade etmelerine destek sağlamayı hedefliyoruz. ‘Teknede Kitap Okuyoruz' etkinliği ile öğrencilerimize zamandan ve mekandan bağımsız, sürekli bir okuma alışkanlığı kazandırmak hedeflenmiştir” dedi.