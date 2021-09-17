Adilcevaz'da Van Gölü manzaralı seyir terası

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, ilçenin Gabanlar mevkiinde bulunan Bayraklıtepe'ye göl seviyesinden 100 metre yükseklikte seyir terası yapılacak.

İlçenin Gabanlar mevkiinde bulunan Bayraklıtepe bölgesinde 400 metrekare alan üzerinde içerisinde kafeterya ve restoranı bulunan Van Gölü manzaralı seyir terasının çalışmaları başladı. Van Gölü'nden 100 metre yükseklikte ve 7 metre uzunluğunda kurulacak olan seyir terası ve dinlenme alanları sayesinde, ilçeye gelen misafirlerin ve ilçe halkının gölden daha fazla istifade etmesi sağlanacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, projenin ilçe turizmine çok büyük katkısı olacağını ifade ederek, “Van Gölü havzasının en güzel sahillerini içerisinde barındıran ilçemizdeki Gabanlar mevkiinde bulunan Bayraklıtepe'de kardeş belediyemiz olan Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlattığımız çalışmayla seyir terası, kafeterya ve restoran yapıyoruz. Bu alanın çevre düzenlemesini yaparak etrafına korkuluklar yapacağız. Yine aynı şekilde ön tarafına 7 metre uzunluğunda cam seyir terası yapacağız. İnsanlar cam terasa çıktığında alttan gölün suyunu görebilecek. Bu projemiz tamamlandığında çevremizin en prestijli yerlerinden biri olacak. Buranın işletmesini adı bilinen kurumsal bir işletmeye vermeyi düşünüyoruz. Burası yaz kış ilçemiz halkına ve çevre yerlerden gelecek olan misafirlerimize hizmet verecektir. Projemizin kafeterya ve restoran finansmanını sağlayacak olan Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.