Adilcevaz'da ‘Van Gölü'nün Gizemleri' çalıştayı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yerli ve yabancı akademisyenlerin katıldığı ‘Van Gölü'nün Gizemleri' çalıştayı düzenlendi. Çalışta konuşma yapan Dr. Gunter Landmani, "Adilcevaz'da oluşan tufalar 20 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Van Gölü'nün o yıllarda tufaların göl sularının yüz metre daha yukarda olduğunu gösteriyordu” dedi.

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamlığı, Adilcevaz Belediyesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Doğu Deniz Derneği'nin katkılarıyla ‘Adilcevaz çalıştayı', ‘Van Gölü'nün Gizemleri' çalıştayını gerçekleşti. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, “İlçemiz önemli olan bu çalıştaya ev sahipliği yapıyor. 1986 yılından beri rahmetli babamın bizlere Van Gölü'ndeki batık gemiyi gösterdikten sonra gölün gizemine merak saldım. O günden beri Van Gölü'nün gizemiyle ilgili çalışmalar yapıyorum. İkincisini düzenlediğimiz çalıştayımız ilçemiz ve Van Gölü'nün gizemi açısından çok çok önemlidir” dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise “Bu toplantı bizim için çok önemli. Van Gölü'nün gizemini ve kadim şehir Adilcevaz'ımızın bilinmeyenlerini ortaya çıkacağına inanıyoruz” dedi. Çalıştaya katılan Dr. Öğretim Üyesi Çetin Yeşilova, “Van Gölü'nde oluşan mikrobiyalitlerin turizm açısından çok önemli ve kıymetli. Hep birlikte bu oluşumları ve gölümüzü temiz tutmak ve korumak zorundayız” dedi.

Programda bir konuşma yapan Dr. Gunter Landmani, “Göldeki mikrobiyalit çalışmalarına 1989 yılında başladık. Mikrobiyalitlerin oluşumları ve büyümesini sağlayan sebeplerini ayrıntılarıyla anlatarak Adilcevaz'da oluşan tufaların 20 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Van Gölü'nün o yıllarda tufaların göl sularının yüz metre daha yukarda olduğunu gösteriyordu” dedi.

Programda, 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Duman, Jeoloji Mühendisi Jermy Goff ve Bitlis Eren Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci, kendi alanlarını içeren birer sunum yaptı. Çalıştaya yoğun katılımın sonunda hatıra fotoğrafı çekildikten sonra son buldu.