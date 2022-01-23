Adilcevaz'da yalancı bahar

Türkiye'nin birçok yerinde şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Bitlis'in Adilcevaz ilçe merkezinde ise yerde karın yok denecek kadar az olduğu gibi bahardan kalma güneşli bir gün yaşandı.

Güneş havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ailece sahilde yürüyüş yapmaya çıktı. Sahilde kızlarıyla yürüyüş çıkan Erdal Ergören, birçok şehrin kara kışa teslim olduğunu belirterek, “İlçemizde kar yok hava güneşli, bende bu güzel günü fırsat bilerek kızlarımla sahil boyu yürüyüşe çıktım. Hava gayet güzel, ilçemizin kışları ortalama her yıl böyle geçer” dedi.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen Sıddık Velioğlu ise koyunlarını otlatmaya çıkardı.