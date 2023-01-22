Adilcevaz'dan İsveç'e kınama

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından dolayı İsveç'i kınadılar.

TÜRŞAD-Ziraat Bankkart voleybol maçının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruşu temsilcileri, İsveç'te yaşanan duruma tepki gösterdi. Türkiye Turizm Platformu (TUYAP) Bitlis İl Başkanı Cengiz Şahin'in İsveç'i kınamasının ardından Diyanet-Sen Bitlis İl Başkanı Behzat Durak Kur'an-ı Kerim okudu.

Doğu ve Güneydoğu Eğitime Destek Genel Koordinatörü Kadir Köstekçi ise batılın yıkılmaya mahkum olduğunu belirterek, “Terörist sevici İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi.