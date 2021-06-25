Adıyaman'da Şehit Cevdet Canördek Kütüphanesi açıldı

Bitlis merkeze bağlı Çeltikli köyü kırsalında 25 Haziran 2018 yılında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in adı yeni açılan kütüphaneye verildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Şehit Cevdet Canördek'in şehit oluşunun 3. yıldönümünde memleketi Adıyaman'daki Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulunda kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen kütüphane açılışına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Güroymak Kaymakamı Emre Zeyrek, Güroymak İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı A. Barış Ulucanlı, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kütüphane açılışında, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulu Müdürü Yılmaz Çetinkaya ve şehidin kız kardeşi Tülay Canördek konuşmalarını yaptılar.

Yapılan konuşmalarda kahraman şehidin adının yaşatılması için emeği geçen herkese teşekkür edildi.

Şehit Cevdet Canördek Kütüphanesinin açılmasıyla program sona erdi.