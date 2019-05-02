AFAD-SEN Genel Başkanı Çelik'in Bitlis ziyareti

Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik ve beraberindeki Başkan Yardımcısı Doğan Sarıçay, Bitlis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çelik, AFAD çalışanlarının sorunlarını yerinde çözmek adına Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden görev yapan Bitlis Temsilcisi Engin Göksu ve üyelerini ziyaret etti. Ziyarette çalışanlarla bir araya gelen Genel Başkan Ayhan Çelik, “Yeni yönetim olarak Bitlis İl Temsilcimize ziyaret gerçekleştirdik. AFAD-SEN olarak 2014 yılında kurulduk. 2018 yılında yapılan yeni bir genel kurulla beraber yeni bir yönetim yapısını oluşturduk. Teşkilat yapısıyla beraber genel merkezimizi Ankara'da kurmak suretiyle yola çıktık ve bu vesile ile il ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugünde Bitlis AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etmek amacıyla bir istişarede bulunduk. AFAD çalışanlarının sorunları ile alakalı neler yapılabilir ve nasıl bir çözüm yolu üretiriz diye bilgi alışverişinde bulunduk. Bizim temel amacımız AFAD çalışanı AFAD teşkilatında çalışıyorsa 7/24 göreve hazır bir personel ise diğer kamu kurumlarında çalışan sabah 08.00 akşam 17.00 çalışanlarından bir farkının olması lazım. Birde ekonomik anlamda bir artısının olması lazım. Bu vesile ile AFAD teşkilatının cazibesinin arttırılması amacı ile atama, yer değişikliği, görevde yükselme ve özellikle risk tazminatının çıkarılması anlamında bir çalışma yapılması gerekiyor. Bununla ilgili biz bakanlık nezdinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grubu bulunan siyasi partilerle temasa geçmek suretiyle bir mücadele, bir gayret içinde olacağız. Şu anda hükümetimizin gündeminde AFAD teşkilatı için her ne kadar öngörülmemiş olsa bile 3 bin 600 ek göstergenin AFAD personelinin de dahil edilmesini istiyoruz. Çünkü AFAD personeli diğer kamu kurumlarla kıyaslandığı zaman bir farkının olması gerekiyor ve riskli grup içinde bulunan bir teşkilat olmasına rağmen ne yazık ki ekonomik alanda bir farklılığı yok. Bunun olması için gerekli çalışmaları elbirliği ile yapacağız. Bu vesile ile burada bulunduk” diye konuştu.

Çelik, Bitlis'ten ayrılarak Siirt'teki AFAD çalışanlarını ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.