Ahlat Belediye Meclisinden engelliler için özel oturum

Bitlis'in Ahlat Belediye Meclisi yılın son toplantısında engellilerin için özel oturum gerçekleştirdi.

Ahlat Belediye Meclisi, 2019 yılının son meclis toplantısını meclis salonunda Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis toplantısında belirlenen gündem maddelerinin dışında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle özel oturum yapılarak engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak konular üzerinde görüş birliğine varılarak kararlar alındı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle özel oturum yaptık. Belediye olarak zaten bu konuda çok güzel çalışmalar ortaya koyduk. Geldiğimizde bu şehrin bütün kaldırımlarının tamamını yenileyerek engelli vatandaşlarımızın rahat kullanımını sağlayacağımız bir çalışma ile işe başladık. Park ve bahçelerimizde engelli vatandaşlarımıza uygun alanlar oluşturduk, onların hayatlarını rahatlatacak, dinlenebilecekleri yeni mekanlar oluşturduk. Bugün hükümetimiz ve devletimizde bütün hassasiyetini ortaya koymuş durumda, bize de düşen Ahlat'taki yeni yapılacak özellikle inşaatların girişlerini tamamen engelli vatandaşlarımıza uyarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Park ve bahçelerimizi yeniden böyle tanzim etmeye çalışacağız. Yine şehir içerisinde engelli vatandaşlarımızın gerek araçlı gerek araçsız kullanımını sağlıklı bir şekilde yeniden tanzim etmeye gideceğiz. Bir diğer konuda özellikle şehir içi ulaşımda engelli vatandaşlarımızın hayatlarını rahatlatacak ulaşım araçlarını da, kooperatifleri de göz önünde bulundurup onlarla bir araya gelip toplantı tertip edeceğiz. Onlarla yapacağımız toplantı neticesinde de engellilerin hayatlarına göre uyarlayabileceklerimizi, yeni araç gereçlerin tanziminde bunları bir zaruret haline getireceğimizi ortaya koyacağız. Kısacası biz engelsiz bir yaşamın tamamen tanzimi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Bu kardeşlerimize de engellerinin bir problem gibi algılanma olayını da tam tersine avantaja dönüşeceği noktalara ulaşacağız. Sağlık insan için önemli, insanın hayatı önemli biz meclisimizde bunu gündeme getirdiğimizde meclis oy birliği ile bu tedbirlerin tamamında ortak karar aldı. Şimdiden bütün meclis üyelerime teşekkür ediyorum. Halkımızda bu konuda çok duyarlı, teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak bütün engelli kardeşlerimizin yardımcısı olsun” dedi.