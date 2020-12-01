Ahlat Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Bitlis'in Ahlat Belediyesi, yaptığı çalışmalarla araç parkına bu yıl 28'incı aracı da ekleyerek, ilçeye yeni ve modern bir ekipman daha kazandırdı.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçeye daha iyi hizmet vermek amacıyla temizlik işlerinde kullanılmak üzere yol süpürme aracını da filolarına kazandırdıklarını söyledi. Başkan Çoban, “Belediyemiz oldukça geniş bir alanda hizmet vermeye çalışıyor. Hizmet alanı bu kadar geniş olunca, haliyle vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak ciddi araç filosuna ihtiyaç var. Bizde imkanlar çerçevesinde kadememize her geçen gün yeni bir araç kazandırıyoruz. Hizmet için geldik ve hizmet ediyoruz. Bugün yine ilçemizdeki temizlik işlerinde kullanılmak üzere yol süpürme aracı alarak hizmete sunduk. Daha temiz bir çevre için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın katkılarıyla belediyemize kazandırdığımız yol süpürme aracımız ilçemize hayırlı olsun. Katkılarından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler'e teşekkür ederim” dedi.