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Ahlat Belediyesi personelleriyle İstiklal Marşı okudu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü nedeniyle belediye personelleri İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.


Ahlat Belediyesi Konuk Evi önünde bir araya gelen belediye personelleri, saat 21.00'i gösterdiğinde sosyal mesafeyi koruyarak İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.


Daha sonra kısa bir açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.


100 yıl önce verilen müthiş bir mücadele verildiğini belirten Başkan Çoban, “Bu mücadelenin akabinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun ilelebet bu topraklarda bütünlüğümüzün ve Devletimizin bekasının gereğini ortaya koymak üzere oluşan bu varlık bugün Anadolu topraklarında bir daha hiç kimsenin buraya gözünü dikemeyeceği kudretli bir azamet ve iradeyle ortaya çıkmıştır. Bizde bu gün millet olarak o aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasına hiçbir leke kaptırmadan yaşatmak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu vesileyle başta çocuklarımız olmak üzere herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

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