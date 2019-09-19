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Ahlat Belediyesinden 2 bin kişiye aşure ikramı

Bitlis’in Ahlat Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.


Ahlat Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikle ilçenin Yukarı Çarşı ve Aşağı Çarşı meydanında yaklaşık 2 bin kişilik aşure dağıtımı yapıldı. Vatandaşlara aşure ikramında bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure etkinliğiyle ilgili açıklama yapan Başkan Çoban, Muharrem ayının İslam tarihinde ve insanlık aleminde önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, “Mübarek Muharrem ayı içerisindeyiz. Aşure berekettir, paylaşımdır, hoş görüdür, insanlığın ortak kültürel mirasıdır. Muharrem ayında biz de belediye olarak aşuremizi yaptık, Allah kabul etsin. Allah gelenlerden de razı olsun, çok teşekkür ederim" dedi.


Vatandaşların yakın ilgi gösterdiği Başkan Çoban, onlarla sohbet ederek sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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