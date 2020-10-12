Ahlat Belediyesinden asfalt çalışması

Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından mahalle aralarındaki yol düzenleme ve asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor.

Ahlat Belediyesi; doğalgaz, alt ve üst yapı çalışmalarının yanında mahalle yollarındaki sıcak asfalt çalışmalarını da belirli plan ve program çerçevesinde yapmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, “Yol çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sırayla tüm mahalle ve sokak yollarımız sıcak karışımla yapılacak. Halkımıza hizmeti severek yapıyoruz. Belirli plan ve program çerçevesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında eş zamanlı çalışmalarına devam ediyor. Amacımız kış ayları gelmeden çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Özveri ile çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Mahalle ve sokak aralarında yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise Ahlat Belediyesine teşekkür etti.