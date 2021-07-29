Ahlat Belediyesinden mesleki yeterlilik eğitimi

Bitlis'in Ahlat Belediyesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belediye bünyesinde çalışan işçilere ve vatandaşlara yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verildi.

Ahlat Belediyesi ile Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş firma tarafından verilen eğitim neticesinde başarılı olan belediye işçilerine ve vatandaşlara mesleki yeterlilik belgeleri verildi. Düzenlenen eğitim uygulamasında, riskli ve tehlikeli meslek alanlarında çalışan işçiler teorik eğitimin ardından sözlü ve yazılı sınava girdi. Sınavı başarıyla geçenler sertifikalarını aldılar.

Mesleki yeterlilik eğitimini yerinde inceleyen Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, tehlikeli ve riskli işlerde çalışanlara mesleki konularda eğitim verdiklerini ifade ederek, “Ahlat Belediyesi olarak riskli ve tehlikeli meslek alanlarında çalışan işçilerimize ve vatandaşlarımıza yönelik mesleki yeterlilik belgesi kazandırma çalışması ile işçilerimizin sağlığı ve güvenliği sağlanmıştır. Belediye olarak sağladığımız bu sınavla uluslararası geçerliliğe ve denkliğe sahip eğitimi, sadece kendi personelimize değil, ilçemizdeki bütün işçi kardeşlerimize sunuyoruz. Eğitime katılan işçiler pratik ve teorik olarak sınavlara girdiler, sınavı geçen kişiler de bu belgeye sahip oldular” dedi.