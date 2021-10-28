Ahlat çini ve seramikleri bayanların eliyle yeniden hayat buluyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde açılan çini-seramik üretim atölyesi ile kadınlar unutulmaya yüz tutan sanata yeniden hayat veriyor.

Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği tarafından hazırlanarak, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek hayata geçen “Ahlat Çini-Seramik Üretim Atölyesi” projesi kapsamında kadınlara kurs veriliyor. Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman, “Projemiz kapsamında dernek binamızın da içinde bulunduğu Hamdi Efendi Konağında çini seramik kursumuzu hayata geçirdik. Kursta ki amacımız, daha önce Ahlat İç Kale kazılarında 5 bin yıllık çini parçaları bulundu. Bunlardan da anlıyoruz ki Çini Ahlat'ın en eski sanatlarından. Bizde bu sanatı kadın eliyle gelecek kuşaklara aktarmak için kursumuzu başlattık. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Kurs hocası ve çini eğitmeni Kader Yumuşak ise, “Kursumuzu hafta içi her gün devam ettirmekteyiz. Bu kursumuzda amacımız Ahlat seramiklerini yeniden canlandırmak, özellikle kadınların elinden gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kursiyerlerden Melisa Buse Koca'da, “Çini ve seramik kursunun açıldığını duyunca katılmak istedim. Şuan çizimlerle başladık. İlerleyen zamanlarda çizimlerimizi seramik üzerine geçireceğiz. Burada güzel ürünler yapacağımıza inanıyorum” dedi.