Ahlat Devlet Hastanesine cildiye uzmanı atandı

Bitlis'in Ahlat Devlet Hastanesine atanan Dermatolog (Cildiye Uzmanı) Uzman Dr. Yusuf Şebel göreve başladı.

Uludağ Üniversitesi ve Harran Üniversitesinden sonra Ahlat Devlet Hastanesine atanarak görevine başlayan Dr. Şebel, Ahlat gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen bir ilçede görev yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. Dr. Şebel, ilçe halkının da oldukça samimi ve sıcakkanlı olduğunu belirterek, elinden geldiğince fayda sağlayacaklarını söyledi.

Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun İbrahim ise ataması yapılarak göreve başlayan cildiye uzmanına yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Başhekim İbrahim, hastanede eksik olan branşlardaki doktorların atamasının yapılarak ilçe halkına sağlık alanında daha kaliteli hizmet vermeyi amaç edindiklerini vurgulayarak, yapımı devam eden yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte ilçe halkına daha da kaliteli sağlık hizmeti sunacaklarını söyledi.