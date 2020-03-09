İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahlat, doğalgaza kavuşuyor

Bitlis’in Ahlat ilçesine doğalgaz hat çalışmalarının nisan ayı itibariyle başlanacağı bildirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesine doğalgaz hat çalışmalarının nisan ayı itibariyle başlanacağı bildirildi.


Doğugaz Genel Müdürü Serhat Demircan ve Genel Müdür Yardımcısı Olgaç Karademir, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret ederek görüşmelerde bulundu. Yapılan görüşmeler hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, doğalgaz hat çalışmalarının nisan ayında başlanacağını söyledi. Başkan Çoban, “Doğugaz Genel Müdürü Serhat Demircan ve Genel Müdür Yardımcısı Olgaç Karademir ile Ahlat'taki doğalgaz çalışmalarını görüştük. İnşallah merkez hatlara nisan ayında başlıyoruz. İstasyon yer teslimleri gerçekleşti, haziran gibi ilçemizde abonelere hayırlısıyla gaz verilmeye başlanacak. İlçemizi önemli bir hizmetle daha buluşturmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.