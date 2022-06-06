Ahlat HEM'den yılsonu sergisi

Bitlis'in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yılsonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen serginin açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra halk oyunları ekibinin gösterilerinden sonra Ahlat HEM Müdürü Namık Kemal Dumanlı bir konuşma yaptı. Dumanlı, “Bu yıl açılan 551 kurstan 2 bin 385 erkek, 5 bin 872 kadın olmak üzere toplam 8 bin 275 kişi faydalandı. Bağlı olduğumuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün takip ve destekleriyle, halkımızla buluşturduğumuz kurs faaliyetlerinde, ilimizde en iyi ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz. “Her zaman, Her yerde, Herkes İçin Eğitim” sloganıyla Ahlat Halk Eğitim Merkezi olarak açtığımız ve açacağımız kurslarda; yer, kursiyer, malzeme ve tanıtım yönünden bizlere destek verip her zaman yanımızda olan kaymakamlığımıza, belediyemize, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüze, okullarımıza, gençlik ve spor müdürlüğümüze, yüksekokul müdürlüğümüze, müftülüğümüze, ilçe tarım ve orman müdürlüğümüze, sağlık müdürlüğümüze, kurumlarımıza, aile destek merkezimize, belediye destek merkezimize, muhtarlarımıza, öğretmenlerimize, kursiyerlerimize, basınımıza ve halkımıza teşekkür ederiz” dedi.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan yılsonu sergisini gezen Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve beraberindekiler, sergideki el emeği göz nuru ürünleri incelediler. Serginin hafta sonuna kadar açık olacağı belirtildi.

Sergi açılışına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.