Ahlat Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda burs töreni

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Ahlat Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda “Burs Sözleşmesi” imza töreni düzenlendi.

Ahlat Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen program, slayt gösterisiyle başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat'ın tarihi ve doğal güzelliklerini vurgulayarak, “Bugün güzel bir çalışmayla burs noktasında sizlere destek sağlanacak. Ama biz bu konuda rektörümüzün ve çocuklarımızın hizmetindeyiz. Burada her sıkıntısını giderecek gayreti ortaya bırakacağız" dedi.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ da, kaymakamlık olarak öğrencilere yapabilecekleri desteklerden bahsederek, kız öğrenciler için yurt sorununu çözdüklerini ve yakın zamanda erkek yurt sorununun çözümü için de çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise “Bugün Kanık bursu için bir aradayız. Bu burs biliyorsunuz sadece Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine veriliyor. 8 öğrencimizle protokol imzalayacağız. 1 Kasım'dan itibaren burslar verilecek. Bu nedenle öncesinde sözleşmeleri yapalım ve bu tarihte paranız cebinizde olsun. Tabi bu başarıya dayalı bir burs ve ilk üçe giren öğrencilere veriliyor. Bursu alanlar aynı zamanda ilk sıraya girme başarısı gösterdikleri için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilerle burs sözleşmesi imzalandı. Daha sonra öğrencilerin sorun ve önerilerini dinleyen BEÜ Rektörü Elmastaş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.