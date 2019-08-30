Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın 30 Ağustos Zafer bayramı mesajı

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Erat yayımladığı mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı; bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz şeref ve gurur günümüz 30 Ağustos Zaferi, milletimizin ortak değerlerde bütünleşerek, birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Aziz milletimiz, gösterdiği bu büyük kahramanlıkla Vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile verdiği muhteşem mücadele sonucunda büyük zaferi kazanmış ve bize bu cennet vatanı emanet etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.