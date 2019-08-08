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Ahlat Kaymakamlığına Tutak Kaymakamı Erat atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesiyle Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül’ün yerine Ağrı’nın Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül'ün yerine Ağrı'nın Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat atandı.


Atama kararını gazetecilere değerlendiren Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, “2 yıl boyunca Ahlat'a ve ilçe halkına güzel hizmetler yapmaya çalıştık. Ayrıca 20 ay Ovakışla Belediyesinde kayyum olarak görev yaptık ve hizmetler yapmaya çalıştık. Ahlat her geçen gün yıldızı parlayan bir ilçe olma yolunda ilerliyor. Tanıtım konusunda önceki kaymakam arkadaşlar güzel çalışmalar yapmıştı, bizlerde bunun için çaba sarf ettik. Ahlat, 1071 kutlamaları gibi bir festival kazandı ve bu festival sayesinde tanınırlığı her geçen yılda artıyor. ‘Sakin Şehir' unvanıyla birlikte ziyaretçi sayesinde büyük artış olmaya başladı. Devlet büyüklerimiz de Ahlat'ı önemsiyor. Bu güzel ilçemiz hak ettiği konuma gelmeye başlıyor. Bu yıl 23-25 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan 1071 Ahlat-Malazgirt kutlamalarında da burada bulunup görevimizin başında olacağız. Ondan sonra yeni görevimize hayırlısıyla başlamış oluruz” dedi.

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