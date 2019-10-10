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Ahlat Kaymakamlığından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacıyla 101 hatim okutacak.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla 101 hatim okutacak.


Konuyla ilgili Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklama, okutulan hatimlerin Cuma namazında yapılacak dua ile bağışlanacağı belirtildi. Açıklamada, “Kaymakamlığımız tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman ordumuza destek olmak amacıyla 101 hatim okutulacaktır. Kaymakamlığımız öncülüğünde ilçe müftülüğümüz bünyesinde okutulacak 101 hatim, Cuma namazında duası yapılmak suretiyle bağışlanacaktır” denildi.

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