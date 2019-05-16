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Ahlat Kaymakamlığından şehit aileleri ve gazilere iftar

Bitlis’in Ahlat İlçe Kaymakamlığı şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi.

Bitlis'in Ahlat İlçe Kaymakamlığı şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi.


Ahlat Kaymakamlığı, ilçedeki bir restoranda şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi. Programa Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Musa Gürbüz, bazı kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. İftarın ardından Kaymakam Akgül ve Başkan Çoban, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

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