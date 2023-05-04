Ahlat kuru fasulye üretiminde merkez olma yolunda

Son yıllarda ilçede yaygınlaşan kuru fasulye üretimi ve kurulan paketleme tesisleriyle Bitlis'in Ahlat ilçesi yemeklik ve tohumluk kuru fasulye üretiminde merkez olma yolunda ilerliyor. Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ile birlikte ilçede faaliyet gösteren kuru fasulye eleme ve paketleme fabrikalarını ziyaret etti. Fabrikaların kuru fasulye eleme ve paketleme tesislerini gezen Kaymakam Bingöl, firma yetkililerinden bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Ahlat'ın tarımsal ürünleriyle hem bölgede hem de Türkiye'de önemli bir pay sahibi olduğunu söyledi. İlçenin önemli tarım ürünlerinin başında kuru fasulye geldiğini belirten Keskin, “Ahlat, son yıllarda faaliyete geçen eleme ve paketleme fabrikaları ile birlikte yemeklik kuru fasulye ve tohumluk kuru fasulye üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Ahlat yıllık ortalama 15 bin ton yemeklik kuru fasulye üretimi yapmaktadır. İlçe olarak Türkiye'nin yaklaşık yüzde 9'luk, Bitlis ili olarak da yüzde 12'lik kuru fasulye ihtiyacını karşılanmaktadır. Ayrıca 2022 yılında bin 500 ton tohumluk kuru fasulye üretimiyle Türkiye'nin yüzde 70'lik ihtiyacı ilçemizden karşılanmaktadır” dedi.